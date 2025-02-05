Російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, знайшли та затримали протягом доби

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 184 Коментарів: 1

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентурну групу РФ, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині 2-го лютого цього року. Тоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК у Павлограді. Внаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення. Ттаким чином російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК та зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи. Ними виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали «легкі» заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю.

За інструкцією від куратора один із фігурантів — житель Павлограда — самостійно зробив саморобний вибуховий пристрій, начинив його цвяхами та гайками для збільшення наслідків ураження під час детонації, та заховав його у схроні біля своєї оселі.

Інші двоє агентів — жителі Одещини — приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибуховим пристроєм та заклали його поблизу будівлі ТЦК. Напроти будівлі вони встановили приховану камеру відеоспостереження, яка мала зафіксувати наслідки теракту.

Після цього російські спецслужби віддалено підвали вибуховий пристрій через виклик на мобільний телефон.

Правоохоронці затримали російських агентів в їх оселях, де вони «залягли на дно» та чекали на гроші від свого куратора з ФСБ. Утім, замість обіцяних коштів від ворога агенти отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, учора ми писали, що колишній фітнес-тренер, який у Полтаві ображав військових та напав на поліцейського, був засуджений до 6 років ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

«Кременчуцький Телеграф» також повідомляв, що 1-го лютого у Пирятині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського районного ТЦК з мисливської рушниці, відібрав у вбитого автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше правоохоронні органи затримали вбивцю та його спільника, який втік разом з ним. Як повідомила прокуратура, мобілізований передавав вбивці інформацію про пересування групи та хотів ухилитися від проходження військової служби.

Того ж дня у Рівненському обласному ТЦК стався сильний вибух. За даними поліції, загинув один військовослужбовець ТЦК, ще шестеро працівників та військових отримали поранення.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу — це та «червона лінія, яку не можна перетинати» і додав, що «не бачив гострої реакції суспільства» на «випадки приниження та агресії щодо наших захисників». Про це генерал Драпатий повідомив на своєму телеграм-каналі.

— Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів, — написав генерал-майор.

Михайло Драпатий також сказав, що суспільство «зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім».

«Кременчуцький Телеграф» 1-го лютого повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.