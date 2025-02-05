Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Максимом Чижиком

Завтра, 6 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на війні захисника Максима Чижика. Про це інформують в департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що загиблий військовослужбовець — випускник Кременчуцького ліцею №6. Загинув чоловік 18 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Максима Чижика відбудеться завтра, 6 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
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