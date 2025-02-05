Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Максимом Чижиком

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 297

Завтра, 6 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на війні захисника Максима Чижика. Про це інформують в департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий військовослужбовець — випускник Кременчуцького ліцею №6. Загинув чоловік 18 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Максима Чижика відбудеться завтра, 6 лютого:

11.00 — прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.