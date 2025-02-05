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Полтавщина — у п’ятірці лідерів за кількістю доходів в бюджет на одного мешканця

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 106

 

Серед усіх областей України Полтавщина опинилася на четвертому місці

Полтавська область увійшла до п’ятірки областей за показником середнього значення доходів до місцевих бюджетів на одну людину. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Серед усієї країни область посідає четверте місце із середнім показником 14,7 тисячі гривень на одного жителя.

 

Перевищує цей показник і середнє значення по Україні — 12 тисяч 047 гривень.

Перші три лідери по Україні — місто Київ, Київська та Дніпропетровська області. Закриває п’ятірку лідерів Львівщина.

Як повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, протягом 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло понад 19,8 мільярда гривень.

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Бюджет Полтавщини-2025: доходи становитимуть 3,5 млрд грн, видатки — 4,2 млрд грн

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавська область доходи бюджет рейтинг
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