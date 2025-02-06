Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 170

Виконавців терактів та підпалів військових автівок спецслужби РФ зазвичай вербують через групи у соцмережах для пошуку швидкого заробітку і на співпрацю з Росією частіше погоджується молодь, безробітні та залежні від наркотиків

За останні дні стало відомо про три вибухи на території ТЦК в Україні. СБУ затримала учасників теракту в Павлограді — це три особи віком 21-22 роки. Інший 21-річний терорист підірвався у Рівненському ТЦК. А точніше — його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. За даними СБУ, Росія завчасно підготувала ліквідацію свого агента як непотрібного свідка теракту проти Сил оборони. І це завадило встановити його спільників. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко на спільному брифінгу з начальником Нацполіції Іваном Вигівським, сьогодні СБУ робить усе, щоб спрацювати на випередження та завчасно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ, які останнім часом активізували спроби влаштування диверсій та терактів поблизу та у будівлях ТЦК.

— Ми розуміємо, що ворог обирає ці обʼєкти не випадково. Адже війна триває не лише на фронті. СБУ знищує ворога не тільки на передовій, а й у тилу — ми викриваємо ворожих агентів і зрадників всередині нашої країни, — заявив Сергій Андрущенко.

За його словами, терактами щодо військових російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію, посіяти недовіру громадян до Сил оборони тощо. І подає ці випадки як «акти прояву спротиву цивільного населення України проти ТЦК».

В останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші.

— Російські спецслужби просто використовують цих людей у своїх цілях як розхідний матеріал. ФСБшнику все одно, що буде з ними після виконаного завдання, — пояснив Сергій Андрущенко.

Він розповів, що виконавців терактів та підпалів військових автівок спецслужби РФ зазвичай вербують через групи у соцмережах для пошуку швидкого заробітку і на співпрацю з Росією частіше погоджується молодь, безробітні та залежні від наркотиків — куратори повідомляють їм локацію для вчинення теракту та місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів. Звісно ж жодного заробітку виконавці не отримують.

— Ми встановлюємо весь ланцюжок: від вербування до підготовки злочину. Як правило, відпрацьовуємо на упередження — затримуємо злочинців, коли вони дістають вибухівку зі схрону, — наголосив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко.

Він підкреслив, що підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів — це важкі злочини, які Кримінальний кодекс України класифікує як терористичний акт. За них передбачена сувора кримінальна відповідальність — 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Але ув’язнення це ще не найгірший варіант. Терористи з Рівного та Кам’янець-Подільського взагалі були підірвані своїми кураторами на місці скоєння злочину. Цілком імовірно, що і в Павлограді все планувалося за тим самим сценарієм — ліквідація самого виконавця, щоб СБУ не встановили інших учасників терористичної групи.

На брифінгу також повідомили, що раніше у якості «актів спротиву» російська пропаганда подавала підпали військових автомобілів. СБУ спільно з Національною поліцією встановила 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів «Укрзалізниці», а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти із посяганням на життя військових і поліцейських.

— Затримання злочинців відбувається буквально «по гарячих слідах» у режимі 24/7. І наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи з 2024 року і станом на сьогодні, СБУ спільно з Нацполіцією встановила вже 497 осіб, які вчиняли такі злочини, — повідомив Сергій Андрущенко.

Правоохоронці звертаються до батьків, нагадуючи, що Росія — це країна-терорист, яка не гребує нічим і в якої відсутні будь-які моральні принципи. У зоні ризику діти та молодь. Непоодинокими є випадки, коли ФСБ вербує неповнолітніх дітей для виконання брудної роботи.

— Спілкуйтеся зі своїми дітьми, пояснюйте їм як працює ворог, не допустіть вербування вашої дитини, бо може статися дійсно непоправне, — закликають правоохоронці.

У пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП повідомили, що усі ТЦК Полтавської області працюють у штатному режимі, проте безпекові заходи вже посилені та будуть посилюватись й надалі — збільшено кількість військових, що залучаються до охорони, посилено контроль доступу на територію, нарощується система технічних засобів охорони. Звісно ж проведено додаткові інструктажі та навчання з особовим складом рот і взводів охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

— Наполегливо радимо кожному відвідувачу ТЦК та СП не брати з собою пакунків, рюкзаків, сумок, коробок — буде здійснюватися їх обов’язковий огляд з міркувань безпеки. У випадку відмови надати речі для перевірки відвідувачу буде відмовлено у потраплянні на територію ТЦК та СП, — пояснює пресслужба Полтавського ОТЦК.

Щоб протидіяти вербуванню громадян, СБУ запустила офіційний чат-бот у телеграмі «Спали» ФСБешника» — t.me/spaly_fsb_bot. На нього, як і на «гарячу лінію» Служби безпеки, можна повідомляти про підозрілі контакти з боку спецслужб РФ. Станом на сьогодні до чат-боту вже надійшло майже 2,3 тисячі повідомлень про спроби вербування!

Стало відомо про запланований теракт — повідом на гарячу лінію СБУ за номером 0-800-501-482, або напиши про це у чат-боті, — закликають правоохоронці.

В СБУ розповіли про обставини вербування спецслужбами РФ агента, якого вони ж і підірвали в будівлі ТЦК у Рівному

«Кременчуцький Телеграф» учора писав з посиланням на СБУ про обставини вербування спецслужбами РФ агента, якого вони ж і підірвали в будівлі ТЦК у Рівному. Раніше пресслужба СБУ повідомляла, як вдалося запобігти теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. За результатами спецоперації затримали двох російських агентів. А перед тим СБУ викрила агентурну групу РФ, яка намагалась підірвати наряд поліції на Буковині.

Крім того, нещодавно затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у центрі Києва. У зловмисниці вилучили саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг тротилу.

Російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, знайшли та затримали протягом доби

«Кременчуцький Телеграф» учора писав, що трьох російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, СБУ та Нацполіція знайшли та затримали протягом доби.

Ми також писали, що колишній фітнес-тренер, який у Полтаві ображав військових та напав на поліцейського, був засуджений до 6 років ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.