На Полтавщині викрили масштабну наркогрупу: вилучили наркотиків на понад 1,5 млн грн

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Поліція Полтавщини затримала групу наркоторговців, які збували наркотики через Telegram. Вилучили понад 600 «закладок» і крипторахунки

Поліція Полтавщини викрила злочинне угруповання з семи осіб, яке займалося збутом канабісу, метамфетаміну, амфетаміну та A-PVP через закладки та Telegram-бот. За попередніми оцінками, щомісячний дохід угруповання перевищував 800 тис. грн. Про це 13 лютого повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Як працювала схема

Наркоторговці використовували сервіс доставки для маскування діяльності. Оплату отримували в криптовалюті та на банківські рахунки. Основні клієнти замовляли товар через Telegram-бот.

Що вилучила поліція:

600 закладок із наркотичними та психотропними речовинами.

Готівку у національній та іноземній валюті.

Три автомобілі, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

3 000 зіп-пакетів для фасування наркотиків.

Двох учасників затримали на гарячому під час отримання «майстер-кладу» з розфасованими психотропами. Ще п’ятьох спільників затримали за рішенням суду. П’ятьом фігурантам суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Двоє інших чекають рішення суду.

Учасникам наркогрупи повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — збут наркотиків у великих розмірах (від 6 до 10 років ув’язнення).

ч. 2 ст. 306 ККУ — використання коштів, здобутих від наркоторгівлі (від 8 до 15 років ув’язнення).

ч. 3 ст. 307 ККУ — збут наркотиків організованою групою в особливо великих розмірах (від 9 до 12 років ув’язнення).

Поліція продовжує розслідування та встановлює інших причетних осіб.