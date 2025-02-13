На Полтавщині викрили масштабну наркогрупу: вилучили наркотиків на понад 1,5 млн грн

Поліція Полтавщини затримала групу наркоторговців, які збували наркотики через Telegram. Вилучили понад 600 «закладок» і крипторахунки
Поліція Полтавщини викрила злочинне угруповання з семи осіб, яке займалося збутом канабісу, метамфетаміну, амфетаміну та A-PVP через закладки та Telegram-бот. За попередніми оцінками, щомісячний дохід угруповання перевищував 800 тис. грн. Про це 13 лютого повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Наркоторговці використовували сервіс доставки для маскування діяльності. Оплату отримували в криптовалюті та на банківські рахунки. Основні клієнти замовляли товар через Telegram-бот.
Двох учасників затримали на гарячому під час отримання «майстер-кладу» з розфасованими психотропами. Ще п’ятьох спільників затримали за рішенням суду. П’ятьом фігурантам суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Двоє інших чекають рішення суду.
Учасникам наркогрупи повідомили про підозру за:
Поліція продовжує розслідування та встановлює інших причетних осіб.
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