Аеророзвідники 59 бригади звертаються за допомогою

Кожен донат наближає перемогу
Українські військові щодня ризикують життям, захищаючи країну, і кожен з нас може зробити внесок у їхню безпеку та ефективність.
Аеророзвідка грає ключову роль на фронті — вона спільно виявляє ворога, коригує удари. Але для цього потрібна швидкість, мобільність і надійна техніка.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.