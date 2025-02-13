Аеророзвідники 59 бригади звертаються за допомогою

Українські військові щодня ризикують життям, захищаючи країну, і кожен з нас може зробити внесок у їхню безпеку та ефективність.

Аеророзвідка грає ключову роль на фронті — вона спільно виявляє ворога, коригує удари. Але для цього потрібна швидкість, мобільність і надійна техніка.