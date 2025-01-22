У Кременчука є 21 вагон солі, якого вистачить на 2 тижні найлютішої зими — Москалик

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

У випадку, якщо сіль не використають цього року, її залишать на наступний

У Кременчука є 21 вагон солі, якої вистачить приблизно на два тижні найлютішої зими. Про це повідомив очільник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик під час депутатської комісії з питань фінансів 22 січня.

— По факту на сьогодні у нас є 21 вагон солі. Ми наразі забезпечені щонайменше на 10, 12, 14 днів найлютішої зими. І якщо цю сіль не використаємо цього року, вона може лишитися і до наступної зими, — заявив Москалик.

Також під час комісії депутати погодили виділення департаменту ЖКГ майже 1,7 мільйона гривень на погашення кредиторської заборгованості за дорожну сіль, які придбали та використали минулої зими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що КАТП 1628 цьогоріч замовило 2,1 тисячі тонн солі з протизлежувальною добавкою за понад 10 мільйонів гривень. Поставити її мають до кінця 2025 року.