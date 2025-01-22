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Президент посмертно присвоїв звання Героя України підполковнику Денису Кирилюку з Полтавщини

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 4

 Напередодні Дня Соборності України підполковник Денис Кирилюк із Полтавщини, який загинув під час виконання бойового завдання, удостоєний звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка»

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» підполковнику Денису Кирилюку (посмертно). Про це 22 січня повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

Денис Кирилюк проживав на Полтавщині та служив заступником командира ескадрильї — штурманом авіаційної ескадрильї однієї з бригад тактичної авіації Повітряних Сил України.

За час служби підполковник виконав понад 80 бойових вильотів.

Загинув у березні 2023 року під час виконання бойового завдання на Чернігівщині.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Герой України золота зірка
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