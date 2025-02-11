На Полтавщині після гасіння пожежі у будинку виявили тіло господаря

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 125

Сьогодні, 11 лютого, під час гасіння пожежі будинку в селі Кустолові Кущі Кобеляцької громади рятувальники знайшли тіло 68-річного власника оселі. Повідомлення від рятувальників про пожежу надійшло до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції близько 10.30. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Для встановлення причини смерті тіло чоловіка скеровано на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо відкриття провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини трагедії встановлює слідство.

Нагадаємо, учора в Решетилівській громаді на Полтавщині на вулиці поблизу свого дому померла малолітня дівчинка - поліція встановлює обставини.