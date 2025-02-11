Завтра в Україні обмежать електропостачання для бізнесу та промисловості

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 108

Завтра, 12 лютого, в Україні будуть застосовувати обмеження потужності для промислових та бізнес-споживачів. Про це повідомили у «Укренерго».

Час обмежень:

7.00 — 11.00

15.00 — 21.00

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозується.

Причина — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетних і дронових атак.

Енергетики працюють над відновленням обладнання. Час і масштаби обмежень можуть змінюватися, тому «Укренерго» рекомендує стежити за оновленнями на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Нагадаємо, сьогодні в області застосовували аварійні відключення електроенергії.