У Лубнах шахраї виманили у бабусі 22 тисячі гривень за схемою «ваш родич у біді»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 3

Жінка передала аферистам кошти начебто на лікування доньки, яка потрапила в ДТП. Коли оговталася і зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції

11 лютого на Полтавщині шахраї обдурили 85-річну мешканку Лубен. Вона передала аферистам кошти на лікування доньки, яка начебто потрапила в ДТП. Коли жінка оговталася та зрозуміла, що її ошукали, звернулася до Лубенського райвідділу поліції близько 13.00 за допомогою. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Жінка розповіла, що незнайомці під час телефонного дзвінка повідомили їй, що донька потрапила в ДТП і для лікування терміново потрібні гроші. Жінка повірила шахраям та передала їм 22 тисячі гривень.

За цим фактом слідчим підрозділом Лубенського райвідділу поліції наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причетних до правопорушення осіб.

— Шановні громадяни! Якщо незнайомці телефоном або під час візиту до вас повідомляють про ситуацію, в якій, начебто, опинився ваш «родич» (приміром, потрапив у ДТП, затримала поліція, потребує термінової операції й таке інше), і йому терміново потрібні гроші — є привід насторожитися! В подібній ситуації існує висока ймовірність, що вас намагаються ошукати, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці радять у такій ситуації: