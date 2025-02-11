На Полтавщині діють аварійні відключення електроенергії — обленерго

Такі відключення діють через масовану ракетну атаку російського війська
За розпорядженням енергетичної компанії «Укренерго», 11 лютого у Полтавській області застосували графік аварійного відключення електроенергії для 1-5 черг. Про це повідомляє «Полтаваобленерго».
Як повідомили в «Укренерго», такі відключення діють через масовану ракетну атаку російського війська. Обмеження скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
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