На Полтавщині діють аварійні відключення електроенергії — обленерго

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Такі відключення діють через масовану ракетну атаку російського війська

За розпорядженням енергетичної компанії «Укренерго», 11 лютого у Полтавській області застосували графік аварійного відключення електроенергії для 1-5 черг. Про це повідомляє «Полтаваобленерго».

Як повідомили в «Укренерго», такі відключення діють через масовану ракетну атаку російського війська. Обмеження скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.