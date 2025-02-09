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Кременчук, Історія Кременчука

У Кременчуці поповнили експозицію збитих російських дронів: тепер є «Гербера»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 89

У Військово-історичному музеї ВПУ № 7 з’явився новий експонат — дрон «Гербера». Також ідентифікували «іграшковий» X8 SkyWalker, який окупанти використовують для атак.

Військово-історичний музей ВПУ № 7 у Кременчуці продовжує збирати експонати збитих російських БПЛА. Нещодавно до експозиції додали дрон «Гербера», який передали завдяки волонтеру, директору «Агроцентру 2010» Григорію Хану.

До цього в музеї вже були представлені:

  • «Шахед-136» («Герань»),
  • Дрон «Пародія», який передали випускники Кременчуцького військового ліцею.

Як зазначив директор музею Володимир Поляков, усі технічні характеристики цих дронів можна знайти в мережі, а побачити їх на власні очі можна в експозиції музею.

 

Також у вересні 2024 року 145-й батальйон ТРО передав до музею невідомий дрон, який тривалий час не могли ідентифікувати. Зрештою вдалося встановити, що це X8 SkyWalker — дрон, який продається на Aliexpress як «іграшковий» (ціна стартує від 179 доларів США). Російські війська використовують його для розвідки та атак.

 

Директор музею висловив подяку всім, хто допомагає з поповненням експозиції та доставкою експонатів до Кременчука.

Нагадаємо, що кілька років тому «Кременчуцький Телеграф» зробив великий репортаж з музею. Почитати й подивитись його можна у матеріалі «Музей військової історії Кременчука: місце, де зібрані унікальні експонати з війни».

Також ми регулярно знімаємо там інтерв'ю з ветеранами та важкопораненими військовими, як, наприклад інтерв'ю з Юрієм Непорадою, який став ветераном російсько-української війни у 29 років і внаслідок бойових дій втратив ногу:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони ВПУ №7 військово-історичний музей Володимир Поляков
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