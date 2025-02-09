У Полтаві горів магазин: вогонь знищив товар і майно

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8 лютого, близько 7.41, у Полтаві на вулиці Івана Мазепи (Шевченківський район) горів магазин. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив товар та частину майна, а також пошкодив облицювання стін і стелі на площі 10 м². Надзвичайникам вдалося врятувати будівлю.

До гасіння пожежі залучали два відділення 1-ї ДПРЧ.

Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, що того ж дня у Полтаві згоріли два авто й мотоцикл.