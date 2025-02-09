На Полтавщині 295 сімей загиблих ветеранів отримають грошову допомогу

На Полтавщині напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав виплатять щорічну разову грошову допомогу членам сімей загиблих (померлих) ветеранів.
За інформацією Полтавської ОВА, у 2025 році 295 родин отримають виплати на загальну суму 1,18 млн грн з обласного бюджету.
Виплата буде здійснена:
Центр соціальних виплат Полтавської області самостійно сформував необхідні документи, тож громадянам не потрібно додатково звертатися для отримання допомоги.
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