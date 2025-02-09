На Полтавщині 295 сімей загиблих ветеранів отримають грошову допомогу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 195

На Полтавщині напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав виплатять щорічну разову грошову допомогу членам сімей загиблих (померлих) ветеранів.

За інформацією Полтавської ОВА, у 2025 році 295 родин отримають виплати на загальну суму 1,18 млн грн з обласного бюджету.

Виплата буде здійснена:

7 лютого — шляхом зарахування коштів на банківські рахунки отримувачів;

З 7 лютого — через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за місцем проживання.

Центр соціальних виплат Полтавської області самостійно сформував необхідні документи, тож громадянам не потрібно додатково звертатися для отримання допомоги.