У Полтаві та районі за день згоріли дві автівки й мотоцикл
Сьогодні, 11:29
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Причини займання встановлюють правоохоронці
*Фото ілюстративне
8 лютого у Полтаві та Полтавському районі сталися три пожежі транспорту — два легкових автомобілі та мотоцикл. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
- Ранок, 9.35 — у селі Климівка (Ланнівська громада, Полтавський район) сталася пожежа автомобіля. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення салону та панель приладів, пошкодив лобове скло. Підрозділи ДСНС не залучалися.
- День, 16.07 — у Полтаві на вулиці Заводській (Київський район) загорівся легковий автомобіль. Вогонь пошкодив моторний відсік, але авто вдалося врятувати. До гасіння залучали одне відділення 2-ї ДПРЧ.
- Вечір, 17.10 — у Полтаві на вулиці Ярошенка (Шевченківський район) вщент згорів мотоцикл. До ліквідації вогню залучали одне відділення 4-ї ДПРЧ.
Причини займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що 4 лютого в Кременчуці на вулиці набережна Лейтенанта Дніпрова горів легковий автомобіль.
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