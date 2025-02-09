У Полтаві та районі за день згоріли дві автівки й мотоцикл

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8 лютого у Полтаві та Полтавському районі сталися три пожежі транспорту — два легкових автомобілі та мотоцикл. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Ранок, 9.35 — у селі Климівка (Ланнівська громада, Полтавський район) сталася пожежа автомобіля. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення салону та панель приладів, пошкодив лобове скло. Підрозділи ДСНС не залучалися.

День, 16.07 — у Полтаві на вулиці Заводській (Київський район) загорівся легковий автомобіль. Вогонь пошкодив моторний відсік, але авто вдалося врятувати. До гасіння залучали одне відділення 2-ї ДПРЧ.

Вечір, 17.10 — у Полтаві на вулиці Ярошенка (Шевченківський район) вщент згорів мотоцикл. До ліквідації вогню залучали одне відділення 4-ї ДПРЧ.

Причини займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що 4 лютого в Кременчуці на вулиці набережна Лейтенанта Дніпрова горів легковий автомобіль.