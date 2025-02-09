На Полтавщині під час пожежі в будинку загинула людина

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8 лютого близько 13.46 у селі Залізничне (Полтавська міська громада, Полтавський район) сталася пожежа у житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок пожежі загинула людина. Вогонь знищив диван, а також пошкодив облицювання стін і стелі на площі 10 м² та домашнє майно.

Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися. Причини займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що того ж дня в Абазівці в пожежі загинув 81-річний чоловік.