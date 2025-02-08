На Полтавщині у пожежі загинув 81-річний чоловік: ймовірно, вибухнув газовий балон

Вранці 8 лютого у селі Абазівка Полтавського району сталася пожежа в приватному будинку. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло 81-річного господаря без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, займання могло статися через вибух газового балона. Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.
Поліція вирішує питання про початок розслідування за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей).
Обставини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, що того ж дня у Майбородівці горів житловий будинок, а у Садках — літня кухня.
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