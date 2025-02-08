У Новій Знам'янці ледь не згорів будинок

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7 лютого в селі Нова Знам’янка Піщанської громади спалахнула пожежа в житловому будинку на вулиці О.Вовка. Повідомлення про займання надійшло на лінію «101», після чого на місце прибули рятувальники. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Полум’я знищило дерев’яну обрешітку, електромережу та речі домашнього вжитку. Однак житловий будинок вдалося врятувати.

Постраждалих немає. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, що того ж дня у Майбородівці горів житловий будинок, а у Садках — літня кухня.