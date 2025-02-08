Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:00
Переглядів: 110
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У неділю, 9 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
З 8.00 до 19.00
- Технічне обслуговування електромереж:
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40.
З 8.00 до 20.00
- Капітальний ремонт:
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Київська, 64-80, 121
- просп. Полтавський, 277/2-281
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.