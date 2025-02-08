Абіє з Миргорода не поїде на Євробачення

Сьогодні, 23:07 Переглядів: 35

Наталія Шевченко, відома під сценічним ім’ям Абіє, не перемогла на Національному відборі на Євробачення-2025. 8 лютого Суспільне Мовлення оголосило переможця.

Абіє набрала 2 бали від журі й 3 від глядачів.

Україну представлятиме гурт Ziferblat.

Хто така Абіє

Абіє — музичний проєкт співачки з Миргорода, який існує вже сім років. Назва походить від староукраїнського слова «зненацька». Саунд виконавиці поєднує ніжний акустик-рок із чуттєвим українським соулом.

За свою кар’єру Наталія випустила низку синглів, відкрила вокальну студію та активно займається волонтерством. З початку повномасштабного вторгнення співачка разом із «Культурним Десантом» допомагає українським захисникам на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині.

Нагадаємо, торік на «Євробаченні 2024» перемогла Швейцарія, українські співачки Alyona і Jerry Heil посіли 3 місце.