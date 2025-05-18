Україна посіла 9-те місце у фіналі Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025»

У ніч із 17 на 18 травня відбувся фінал Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025». За підсумками глядацького голосування та голосування національного журі Україна посіла у конкурсі 9 місце.
Україну цьогоріч представляв гурт «Ziferblat» з піснею «Bird of Pray». Колектив виступив під 7 номером і за результатами голосувань опинився на 9 місці.
Виступ «Ziferblat» набрав 218 балів — 158 балів від глядачів та 60 від журі.
А переможцем цьогорічного конкурсу став австрійський виконавець JJ з треком «Wasted Love»: він набрав 436 балів за результатами голосування глядачів та журі.
Нагадаємо, торік Україна на Євробаченні посіла 3 місце: виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» набрали 453 бали.
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