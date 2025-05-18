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Україна посіла 9-те місце у фіналі Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025»

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 596

 

Переможцем цьогоріч став представник Австрії

У ніч із 17 на 18 травня відбувся фінал Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025». За підсумками глядацького голосування та голосування національного журі Україна посіла у конкурсі 9 місце.

 

Україну цьогоріч представляв гурт «Ziferblat» з піснею «Bird of Pray». Колектив виступив під 7 номером і за результатами голосувань опинився на 9 місці.

Виступ «Ziferblat» набрав 218 балів — 158 балів від глядачів та 60 від журі. 

«Пісня „Bird of Pray“ — перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як „Птах молитви“ чи „Молитовний птах“. Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року», — розповів в одному з інтерв’ю напередодні виступу Валентин Лещинський, гітарист гурту.

А переможцем цьогорічного конкурсу став австрійський виконавець JJ з треком «Wasted Love»: він набрав 436 балів за результатами голосування глядачів та журі.

 

Нагадаємо, торік Україна на Євробаченні посіла 3 місце: виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» набрали 453 бали.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Євробачення
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