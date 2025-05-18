Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

В Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 138

 

Сьогодні — 81-ші роковини депортації кримськотатарського народу з території Кримського півострова радянським тоталітарним режимом

Щороку, у третю неділю травня, в Україні відзначається День пам’яті жертв політичних репресій. Нині цей день припадає на 18 травня.

Започаткували цю дату у 2007 році — тодішній президент Віктор Ющенко видав указ про впровадження у нашій країні Дня пам’яті жертв політичних репресій, який має вшановуватися щороку, третьої неділі травня. Зробили це з нагоди 70-х роковин «великого терору» — так називали сталінські репресії, основна хвиля яких припала на 1937 рік. 

За даними істориків, під час масових репресій на території тодішньої УРСР було засуджено близько 200 тисяч людей, понад 150 тисяч осіб було розстріляно. Звільнитися вдалося менше 1000 репресованих.

Крім того, 18 травня в Україні також відзначають і роковини депортації кримськотатарського народу з території Кримського півострова радянським тоталітарним режимом. На 2025 рік припадає 81-ша річниця. Відзначати цей день почали із 2015 року.

У 1944 році Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід до Росії — причиною цьому стала ніби-то державна зрада. Загалом депортації піддалися близько 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби.

Нині не даремно ці дві дати припали на один день — це ніби символічне нагадування про трагічні сторінки нашої історії та незламність людської гідності перед обличчям тоталітаризму.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці вшанували пам'ять жертв політичних репресій

У Кременчуці міська влада разом з делегацією Литви вшанували пам'ять жертв політичних репресій

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: День памяті жертв сталінських репресій репресовані
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх