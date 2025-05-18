В Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій

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Щороку, у третю неділю травня, в Україні відзначається День пам’яті жертв політичних репресій. Нині цей день припадає на 18 травня.

Започаткували цю дату у 2007 році — тодішній президент Віктор Ющенко видав указ про впровадження у нашій країні Дня пам’яті жертв політичних репресій, який має вшановуватися щороку, третьої неділі травня. Зробили це з нагоди 70-х роковин «великого терору» — так називали сталінські репресії, основна хвиля яких припала на 1937 рік.

За даними істориків, під час масових репресій на території тодішньої УРСР було засуджено близько 200 тисяч людей, понад 150 тисяч осіб було розстріляно. Звільнитися вдалося менше 1000 репресованих.

Крім того, 18 травня в Україні також відзначають і роковини депортації кримськотатарського народу з території Кримського півострова радянським тоталітарним режимом. На 2025 рік припадає 81-ша річниця. Відзначати цей день почали із 2015 року.

У 1944 році Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід до Росії — причиною цьому стала ніби-то державна зрада. Загалом депортації піддалися близько 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби.

Нині не даремно ці дві дати припали на один день — це ніби символічне нагадування про трагічні сторінки нашої історії та незламність людської гідності перед обличчям тоталітаризму.