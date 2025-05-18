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«Оздоровлення дітей на асфальті — не вихід»: що у Кременчуці думають про відновлення таборів

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 169

 

Фактично у місті пришкільні табори не працюють від початку епідемії коронавірусу

У Кременчуці знову повернулися до теми літнього оздоровлення у місті. Так під час засідання сесії міської ради 16 травня депутатка Лариса Гориславець знову підняла це болюче для міста та багатьох батьків питання: куди подіти дітей на літо після завершення навчального року.

— Наразі наше місто жодної альтернативи шкільного відпочинку не пропонує. Наша соціальна місія завершилась під час ковіду — і з війною ми її так і не відновили, — заявила депутатка.

У відповідь на це міський голова Віталій Малецький повідомив, що нині першочергово мова йде про безпеку дітей.

— Оздоровлення дітей на асфальті, як його називали раніше, — це не оздоровлення. Це величезна відповідальність і ризик, — наголосив він.

Малецький пригадав і своє оздоровлення у таборі у шкільні роки: каже, їх тоді водили у Соснівку, на водоспади, у парки. Нині ж в умовах повномасштабної війни організувати подібний відпочинок для дітей досить складно. Крім того, за його словами, у разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій відповідальність завжди лягає на плечі педагогів.

Тож питання літнього оздоровлення для школярів у Кременчуці й досі лишається відкритим.

Нагадаємо, раніше цього тижня обговорили літнє оздоровлення у дитсадках: діти можуть продовжувати відвідувати садочки влітку. Так само й батьки можуть їх забирати на літо на оздоровлення.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: оздоровлення табір
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