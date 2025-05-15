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Кременчук, Освіта

Літнє оздоровлення і дитсадки: у Кременчуці батьків не змушуватимуть залишати дітей вдома — департамент освіти

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 225

Вихователі дійсно прохають забрати дітей додому на літнє оздоровлення, водночас батьків не змушують цього робити

У Кременчуці діти можуть продовжувати відвідувати дитячий садок влітку, водночас батьки також мають право забрати їх на літнє оздоровлення вдома протягом місяця. Про це повідомила т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко під час засідання депутатської комісії з питань освіти, молоді, спорту 14 травня. 

За словами голови комісії Зінаїди Проценко, вихователі дійсно прохають забрати дітей додому на літнє оздоровлення, водночас батьків не змушують цього робити. Навіть якщо у групі залишиться одна дитина, вона все одно зможе продовжувати відвідувати заклад, як і раніше, розповіла депутатка. 

— Більшість батьків готові забрати дітей, це не проблема. На групу в середньому на 20 людей, один або двоє батьків продовжують водити дітей у дитсадок, — сказала Проценко.

Нагадаємо, торік департамент освіти Кременчука заборонив керівництву місцевих дитячих садків примусово відправляти дітей на літнє оздоровлення вдома. Влітку групи працюватимуть за вже затвердженим графіком. Це сталось через скарги батьків про те, що «у кременчуцьких дитсадках просили не водити дітей улітку місяць-два, а залишати вдома «на оздоровлення». Таке прохання заклади пояснили тим, що «вихователі теж мають право на відпустку, тому батьки повинні обрати хоча б місяць, щоб не водити дитину в дитячий садок».

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: dity.in.ua
Теги: дитсадки
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