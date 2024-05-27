Керівникам дитячих садочків Кременчука заборонили примусово відправляти дітей на літнє оздоровлення

Департамент освіти Кременчука заборонив керівництву місцевих дитячих садків примусово відправляти дітей на літнє оздоровлення вдома. Влітку групи працюватимуть за вже затвердженим графіком. Про це повідомили на сайті департаменту.
Групи у дитсадках можуть об’єднати на сезон через те, що «під час літнього періоду, як правило, зменшується кількість дітей, які відвідують заклад», розповіли у повідомленні.
На початку травня депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець заявляла, що до неї звертались місцеві жителі, які розповідали про те, що «у кременчуцьких дитсадках просять не водити дітей улітку місяць-два, а залишати вдома «на оздоровлення». Таке прохання заклади пояснили тим, що «вихователі теж мають право на відпустку, тому батьки повинні обрати хоча б місяць, щоб не водити дитину в дитячий садок».
За словами заступниці міського голови Ольги Усанової, дитячі садки влітку у Кременчуці працюватимуть у штатному режимі. Водночас кількість груп на сезон може зменшитись, якщо батьки братимуть дітей на літнє оздоровлення без відвідування закладу, зазначила Усанова.
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