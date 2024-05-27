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У Кременчуці очікуються «брудні дощі»: на Україну суне пил із середньоазійських пустель

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 851 Коментарів: 1

 

Погіршення погодних умов очікується 27 та 28 травня

Найближчими днями, 27 та 28 травня, Кременчук та Україну можуть накрити «брудні дощі». Про це повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич на сайті Meteoprog.

За його словами, цими днями на Україну насунеться хмара пилу із пустельних районів Середньої Азії. Тому очікується можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та опади у вигляді «брудних» дощів.

 

Окрім цього, у деяких регіонах зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

У лісах Полтавщини оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Також Ігор Кібальчич прогнозує погоду до кінця тижня:

Погодні умови будуть визначатися впливом поля підвищеного атмосферного тиску та повітряною масою середньоазіатського походження. Поступово ближче до вихідних, атмосферний тиск знизиться, що призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами, які будуть мати локальний характер.

Чим загрожують хмари пилу?

Окрім пилового сліду, який залишать по собі на поверхнях, зокрема автівках, «брудні дощі», пилові хмари можуть вплинути також і на інші сфери життя.

Забруднення повітря твердими часточками пилу та піску може нашкодити дихальній системі — зростають ризики захворювання на астму чи бронхіт, загострення алергічних реакцій.

Окрім цього, погіршення видимості внаслідок пилової хмари може вплинути і на безпеку на дорогах, а також призвести до економічних збитків у разі пошкодження сільськогосподарських культур та інфраструктури.

Як захиститися від пилу?

Для убезпечення себе та рідних під час пилової бурі екологи в першу чергу радять не відчиняти вікна та двері — таким чином вдасться уникнути потрапляння пилу в будинок. Також варто подбати про захист очей та органів дихання — одягати окуляри та захисні маски. Людям із захворюваннями дихальної системи та алергією на пил краще на певний час уникати виходу на вулицю.

Нагадаємо, у Кременчуці наприкінці квітня пройшов такий «брудний дощ». Тоді багато водіїв скаржилися на брудні машини після опадів.

 

 

Синоптики тоді попереджали про масштабну пилову бурю із Сахари.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дощ брудний дощ повітря пилова буря
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Коментарі: 1

954
Andron777:
Сьогодні, 14:55

Шо тільки на Україну не суне... І каZапи і брудні дощі... Боже, бережи Україну...


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