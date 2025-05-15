У Кременчуці планують закупити нові книги для бібліотек: скільки на це можуть витратити

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У Кременчуці міська публічна бібліотека планує наприкінці травня — на початку червня придбати нові книги. На це з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Про це повідомила директорка управління культури і туризму Ірина Вологодська 14 травня під час засідання депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури.

За її словами, бібліотека формуватиме актуальний перелік книг і після оголошуватиме тендер. Минулого року місто не закуповувало книги.

Своєю чергою депутатська комісія запропонувала збільшити фінансування на такі заходи, якщо у бюджеті громади знайдуться кошти.

Нагадаємо, 11 травня в читальній залі філії № 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація двотомної збірки поезії Тетяни Булат «Перлини української душі».