«Перлини української душі»: кременчуцька поетка Тетяна Булат презентувала збірку поезії

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Збірку «Перлини української душі» можна почитати у читальній залі філії №2 бібліотеки на вул. Соборній, 9/16

У неділю, 11 травня, в читальній залі філії № 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація двотомної збірки поезії Тетяни Булат «Перлини української душі».

Тетяна Булат — знана кременчуцька поетеса, співачка, режисерка-постановниця, керівниця народного вокального гурту «Крила» та секретар Творчої спілки журналістів Кременчуччини. Вона авторка чисельних поетичних збірок, співавторка патріотичних проєктів «Герої Кременчуччини — Герої України», «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини».

Її нова збірка «Перлини української душі» охоплює поезії, написані протягом останніх років, зокрема в період повномасштабного вторгнення, і розкриває теми краси, стійкості та національної ідентичності.

Захід зібрав численних шанувальників творчості пані Тетяни, колег, друзів. Присутні мали змогу насолодитися декламацією віршів, виконанням пісень гурту «Крила» та особистим спілкуванням з авторкою.

Для тих, хто не зміг відвідати подію, збірка доступна для ознайомлення у читальній залі філії № 2 бібліотеки на вул. Соборній, 9/16.