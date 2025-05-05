В день міста відбудеться презентація збірки «Крізь морок війни. Кременчук. Рік четвертий» (афіша)

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До Дня міста Кременчук Творча спілка літераторів Кременчуччини й Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ презентують збірку «Крізь морок війни. Кременчук. Рік четвертий».

Презентація відбудеться 25 травня о 14.00 у читальній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

Всіх, хто доєднається до події, чекає цікаве спілкування з талановитими авторами, знайомство з творами, які увійшли до складу збірки.

Цю збірку фахівці називають одною з найкращих в серії книг «Крізь морок війни. Кременчук».

Нагадаємо, у 2023 році у кременчуцькій міській художній галереї презентували збірку про війну «Крізь морок війни. Кременчук. Рік другий»

Книгу «Крізь морок війни. Кременчук. Рік третій» презентували у читальній злі у 2024 році.