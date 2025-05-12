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Чому людей приваблюють конфлікти у соцмережах: сплеск ненависті та ілюзія своєї важливості

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 3

 

Психологиня пояснила, як уникнути токсичної комунікації у соцмережах та зберегти ментальне здоров’я

Сьогодні конфлікти у соцмережах стали настільки звичними, що ми майже перестали їх помічати. Сварки у коментарях, хейтерські пости, тролінг та фейкові акаунти створюють своєрідний онлайн-театр ненависті, у якому, здається, беруть участь усі. Або майже всі.

Чому людей так приваблюють ці конфлікти, за якими вони не просто спостерігають, а й часто самі стають активними учасниками токсичної дискусії, розповіла Gazeta.ua жіноча психологиня та кризова консультантка Ірина Шеньє. Вона пояснила, як працює психологія ненависті в інтернеті та які наслідки це може мати для її учасників.

— Конфлікти в соціальних мережах — це складне соціально-психологічне явище, яке має багато причин. Воно пов’язане з особливостями онлайн-комунікації, психологічними потребами людини та соціальними факторами, — зазначила Ірина Шеньє.

Чому конфлікти такі привабливі

Ілюзія власної важливості

— Люди часто залучаються до конфліктів у соцмережах, бо це дозволяє їм почуватися важливими, особливо якщо їхні коментарі підтримують лайками чи репостами, - каже психологиня.

Наприклад, користувач, який написав «влучний» коментар, отримує швидке підтвердження своєї правоти у вигляді підтримки від інших. Це створює відчуття влади, переваги та власної важливості.

Розрядка негативних емоцій

— Багато людей використовують соцмережі як майданчик для виплеску своїх емоцій. Якщо день був складним, знайти «винного» в онлайн-просторі стає спокусливим способом зняти напругу, — пояснює Ірина Шеньє.

Соціальний ефект «групової ненависті»

— Коли ви бачите, що багато людей об'єдналися проти когось, вам стає легше приєднатися. Групова ненависть надає ілюзію безпеки та підтримки, — каже вона.

Психологиня зауважила, що люди бояться бути поза групою, тому часто погоджуються з позицією натовпу, навіть якщо внутрішньо не підтримують її.

Як токсичність соцмереж впливає на нас

Виснаження емоцій

Онлайн-сварки викликають сильний емоційний стрес, навіть якщо здається, що ви «просто написали коментар».

— Одна з моїх клієнток розповідала, що після участі в конфлікті в Instagram їй було важко спати кілька ночей. Це не дивно, адже наша психіка не розрізняє реальний і віртуальний стрес, — пояснює Ірина.

Погіршення стосунків

Захоплюючись суперечками, ми можемо втрачати зв’язок із реальними людьми, які поруч.

Зниження самооцінки

Постійне порівняння та участь у конфліктах може викликати сумніви у власній значущості.

Як уникнути токсичної комунікації

Фільтруйте інформацію

— Важливо розуміти, що не всі думки заслуговують на вашу увагу. Якщо тема не стосується вас особисто, запитайте себе: чи варто витрачати на це час та енергію? — радить психологиня.

Не реагуйте миттєво

Коли вас провокують, зробіть паузу. Зачекайте 10 хвилин перед тим, як відповісти.

Встановіть межі

— Не соромтеся блокувати або ігнорувати токсичних людей. Ваш психологічний комфорт важливіший за чужу думку, - наголошує Ірина Шеньє.

Практикуйте емпатію

— Замість того щоб вступати в конфлікт, спробуйте зрозуміти, чому людина так себе поводить. Можливо, вона переживає складний період, — зазначила вона.

Знайдіть інші способи виплеску емоцій

Замість того щоб сваритися в коментарях, спробуйте зайнятися спортом, медитацією або прогулянкою.

— Одного разу до мене звернулася клієнтка, яка стала об'єктом атаки у соцмережах після того, як висловила свою думку про виховання дітей. Спочатку вона намагалася відповідати кожному коментатору, але це тільки погіршило її стан. Ми разом виробили стратегію: вона відключила коментарі, взяла паузу в соцмережах і сфокусувалася на реальному житті. Через кілька днів вона відчула себе значно краще, - розповідає Ірина.

Психологиня резюмувала, що токсичність соцмереж стала викликом нашого часу та порадила пам’ятати: ми самі обираємо, як реагувати. Конфлікти приваблюють своєю драматичністю, але забирають енергію та емоційний баланс.

— Ваше психічне здоров’я важливіше за будь-який коментар у Facebook, Treads чи Instagram. Замість того щоб витрачати сили на токсичну комунікацію, спробуйте інвестувати їх у себе, — закликала Ірина Шеньє.
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Автор: Віктор Крук
Теги: психолог соцмережі сварка інтернет поради
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