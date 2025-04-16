У Кременчуці відкрили кімнату гніву: б’ють посуд і техніку — легально

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 693 Коментарів: 2

Іноді так хочеться взяти тарілку і розбити її об стіну. Або коли все дістає, гепнути молотком по старому монітору. Без докорів сумління, без пояснень, просто дати волю емоціям.

Добра новина: у Кременчуці тепер є місце, де це можна зробити легально — кімната гніву Lamai, перша такого формату в Полтавській області.

Цей антистресовий простір відкрився нещодавно, та вже привернув увагу кременчуківців. Тут не потрібні психологи чи тривалі розмови. Ви, ваш гнів і — кувалда. Або бита. Або брухт. Головне — виплеснути накопичене, звільнити голову і тіло від напруги.

Гнів під контролем

Кімнати гніву — не новинка у світі. Ще на початку 2000-х у Японії з’явилися перші rage rooms, де офісні працівники знімали стрес після роботи. У США, Канаді та Франції такі простори давно стали популярним способом впоратися з емоційним вигоранням. У Франції навіть були спеціальні офісні зони з боксерськими грушами для тих, хто не витримав чергової токсичної наради.

В Україні кімнати гніву працюють у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі. Тепер і Кременчук має власне місце для безпечного випуску пари.

— Ми давно мріяли зробити щось подібне до нашого міста, — розповідає Катерина Богданова, ініціаторка проєкту Lamai. — Злитися це нормально. Але важливо навчитися робити це безпечно та свідомо. Ми створили простір, де можна дати вихід емоціям, не руйнуючи собі та стосунки з іншими.

Розбий, щоб відпустити

Приміщення продумане до дрібниць: потужна звукоізоляція, детально продуманий інтер'єр, приглушене світло, тематичні декорації й — «арсенал» предметів: скляні пляшки, стара побутова техніка, посуд, автопокришки.

Перед сеансом гніву кожному видають захисне екіпірування — щиток для обличчя, рукавиці, куртку. У Lamai гнів — це не руйнація, а спосіб знайти внутрішній баланс.

— Ми шанобливо ставимося до предметів, які можна розбивати, — додає Катерина. — Часто люди самі приносять старий посуд чи техніку, які їм уже не потрібні, але викинути шкода. Це також своєрідна терапія — і для них, і для нас.

Після сеансу все сміття ретельно прибирається та утилізується згідно з правилами. Тут дбають не лише про емоції, а й про екологічну свідомість.

А чи справді це працює?

Психологи вважають, що так — але із застереженнями. Кімната гніву може бути дієвим способом зняти напругу. Це не замінник глибокої психотерапії, але як точкове рішення після тяжкого тижня, конфлікту чи просто — для емоційної розрядки — чудово працює.

Дослідження свідчать: фізична активність допомагає знижувати рівень гормонів стресу. Головне — не робити це щодня. Але час від часу це може бути дуже корисно.