Іноді так хочеться взяти тарілку і розбити її об стіну. Або коли все дістає, гепнути молотком по старому монітору. Без докорів сумління, без пояснень, просто дати волю емоціям.
Добра новина: у Кременчуці тепер є місце, де це можна зробити легально — кімната гніву Lamai, перша такого формату в Полтавській області.
Цей антистресовий простір відкрився нещодавно, та вже привернув увагу кременчуківців. Тут не потрібні психологи чи тривалі розмови. Ви, ваш гнів і — кувалда. Або бита. Або брухт. Головне — виплеснути накопичене, звільнити голову і тіло від напруги.
Кімнати гніву — не новинка у світі. Ще на початку 2000-х у Японії з’явилися перші rage rooms, де офісні працівники знімали стрес після роботи. У США, Канаді та Франції такі простори давно стали популярним способом впоратися з емоційним вигоранням. У Франції навіть були спеціальні офісні зони з боксерськими грушами для тих, хто не витримав чергової токсичної наради.
В Україні кімнати гніву працюють у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі. Тепер і Кременчук має власне місце для безпечного випуску пари.
Приміщення продумане до дрібниць: потужна звукоізоляція, детально продуманий інтер'єр, приглушене світло, тематичні декорації й — «арсенал» предметів: скляні пляшки, стара побутова техніка, посуд, автопокришки.
Перед сеансом гніву кожному видають захисне екіпірування — щиток для обличчя, рукавиці, куртку. У Lamai гнів — це не руйнація, а спосіб знайти внутрішній баланс.
Після сеансу все сміття ретельно прибирається та утилізується згідно з правилами. Тут дбають не лише про емоції, а й про екологічну свідомість.
Психологи вважають, що так — але із застереженнями. Кімната гніву може бути дієвим способом зняти напругу. Це не замінник глибокої психотерапії, але як точкове рішення після тяжкого тижня, конфлікту чи просто — для емоційної розрядки — чудово працює.
Дослідження свідчать: фізична активність допомагає знижувати рівень гормонів стресу. Головне — не робити це щодня. Але час від часу це може бути дуже корисно.
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