Якщо стресуєте, не їжте зайвого

Що не можна робити в разі тривоги?





Вживати алкоголь. Це депресант і діуретик, він знімає напругу в моменті, але на довгій дистанції посилює тривогу і депресію та виводить воду.

Їсти і пити солодке. Може сформуватися цикл заїдання тривоги. Високі рівні глюкози в крові у деяких людей призводять до підвищення гормонів, пов'язаних зі стресом.

Приймати психоактивні речовини та стимулятори. Сюди належать кава, чай, енергетики. Вони призводять до викиду гормонів і нейромедіаторів, пов'язаних зі стресом, тривожним людям краще взагалі їх не вживати.

Постійно відстежувати новини. Краще не фокусуватися занадто сильно на тому, на що ми не можемо вплинути. Безсилля і спостереження за загальною панікою підвищують тривогу.