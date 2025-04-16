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Рада ухвалила законопроєкт, який наближає Україну до єдиного роумінгу з ЄС

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 156

 

Після приєднання України до «Роумінгу як вдома» українці в країнах ЄС та громадяни ЄС  в Україні зможуть користуватися домашніми тарифами вже на постійній, а не пільговій основі

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12150, який наближає український телекомунікаційний ринок до європейських стандартів і розширює повноваження національного телеком-регулятора — НКЕК. Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Після всіх формальних процедур українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат. Ухвалення цього законопроєкту також стане важливим сигналом нашої готовності до подальшої інтеграції в європейські ринки.

Оператори отримають змогу забезпечувати сумісність своїх мереж, навіть якщо використовують різне обладнання чи технології. Завдяки цьому абоненти безперешкодно користуватимуться роумінгом.

Ухвалення цього законопроєкту є важливим кроком до інтеграції України в єдину роумінгову зону ЄС та виконанням умов для вступу до Євросоюзу.

Режим «Роумінг як вдома» працює в усіх 27 країнах ЄС. У країнах Євросоюзу над упровадженням зони «Роумінг як вдома» почали працювати у 2007 році, а запустили у 2017-му. Це складний процес, який Україна, як кандидат у члени ЄС, проходить у пришвидшеному режимі через повномасштабне вторгнення Росії.

З квітня 2022 року діє спеціальна Спільна заява між українськими та європейськими операторами. Вона передбачає пільгові тарифи для українських громадян і діє до липня 2025 року.

— Після приєднання України до «Роумінгу як вдома» українці в країнах ЄС та громадяни ЄС  в Україні зможуть користуватися домашніми тарифами вже на постійній, а не пільговій основі. Бо пільги можуть закінчитися, а наша мета — щоб українці користувалися стабільними тарифами, — йдеться в повідомленні.
ПО ТЕМІ:

ЄС продовжив ще на рік дію безоплатного роумінгу для українців

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт роумінг Євросоюз Мінцифра
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