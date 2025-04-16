Рада ухвалила законопроєкт, який наближає Україну до єдиного роумінгу з ЄС

Після приєднання України до «Роумінгу як вдома» українці в країнах ЄС та громадяни ЄС в Україні зможуть користуватися домашніми тарифами вже на постійній, а не пільговій основі
Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12150, який наближає український телекомунікаційний ринок до європейських стандартів і розширює повноваження національного телеком-регулятора — НКЕК. Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Після всіх формальних процедур українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат. Ухвалення цього законопроєкту також стане важливим сигналом нашої готовності до подальшої інтеграції в європейські ринки.
Оператори отримають змогу забезпечувати сумісність своїх мереж, навіть якщо використовують різне обладнання чи технології. Завдяки цьому абоненти безперешкодно користуватимуться роумінгом.
Ухвалення цього законопроєкту є важливим кроком до інтеграції України в єдину роумінгову зону ЄС та виконанням умов для вступу до Євросоюзу.
Режим «Роумінг як вдома» працює в усіх 27 країнах ЄС. У країнах Євросоюзу над упровадженням зони «Роумінг як вдома» почали працювати у 2007 році, а запустили у 2017-му. Це складний процес, який Україна, як кандидат у члени ЄС, проходить у пришвидшеному режимі через повномасштабне вторгнення Росії.
З квітня 2022 року діє спеціальна Спільна заява між українськими та європейськими операторами. Вона передбачає пільгові тарифи для українських громадян і діє до липня 2025 року.
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