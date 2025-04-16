Не прийшов за повісткою, бо власниця квартири сховала військовий квиток: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

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На Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 14 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що 25 липня 2024 року рішенням військово-лікарської комісії обвинуваченого визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах) медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони.

30 липня чоловік особисто отримав повістку, у якій було зазначено, що наступного дня, 1 серпня, він має з’явитися до військової частини для призову на службу. Проте у зазначений час та день він цього не зробив.

На суді обвинувачений свою провину у скоєному не визнав і пояснив, що до військової частини не прийшов, бо захворів. Окрім того, у той день до нього приїздила «швидка», а жінка, у якої він орендує житло, сховала кудись його військовий квиток і не пам’ятала, куди. Він також додав, що його цивільна дружина у телефонному режимі попереджала працівників РТЦК та СП, що той хворий і до нього приїздила «швидка». Особисто обвинувачений про свій стан до територіального центру не повідомляв та надалі більше не звертався, оскільки не хоче бути мобілізованим.

Суд ознайомився з усіма матеріалами справи й визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який виховує дитину померлої дружини.