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Не прийшов за повісткою, бо власниця квартири сховала військовий квиток: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 332

 

Свою вину у скоєному чоловік на суді не визнав

На Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 14 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що 25 липня 2024 року рішенням військово-лікарської комісії обвинуваченого визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах) медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони.

30 липня чоловік особисто отримав повістку, у якій було зазначено, що наступного дня, 1 серпня, він має з’явитися до військової частини для призову на службу. Проте у зазначений час та день він цього не зробив.

На суді обвинувачений свою провину у скоєному не визнав і пояснив, що до військової частини не прийшов, бо захворів. Окрім того, у той день до нього приїздила «швидка», а жінка, у якої він орендує житло, сховала кудись його військовий квиток і не пам’ятала, куди. Він також додав, що його цивільна дружина у телефонному режимі попереджала працівників РТЦК та СП, що той хворий і до нього приїздила «швидка». Особисто обвинувачений про свій стан до територіального центру не повідомляв та надалі більше не звертався, оскільки не хоче бути мобілізованим.

Суд ознайомився з усіма матеріалами справи й визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який виховує дитину померлої дружини.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду ухилення від мобілізації
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