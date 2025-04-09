На Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який виховує дитину померлої дружини

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На Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який виховує дитину померлої дружини. Про це стало відомо із вироку Лубенського міськрайонного суду від 4 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що у серпні 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони під час загальної мобілізації в Збройних Силах України. Того ж дня чоловік отримав повістку, де було зазначено, що наступного дня він має з’явитися у зазначений час до військової частини. Проте у зазначений час він до військової частини не з’явився, тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

На суді обвинувачений свою вину визнав, проте і пояснив обставини скоєного. За його словами, після отримання повістки він повернувся додому та розповів про це дружині, з якою вони на той момент офіційно були розлучені, проте жили разом як сім'я. Після цього у жінки піднявся тиск та погіршилося самопочуття, тож чоловік не зміг залишити її саму. Крім того, за станом здоров'я вона не могла самостійно пересуватися доглядати за собою, оскільки мала невиліковну хворобу. Також обвинувачений додав, що у лютому 2025 року його дружина померла, тож він оформив опікунство над її сином, оскільки батьки дружини теж померли, а батько дитини був записаний зі слів жінки. Крім того, чоловік уже подав документи на оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі. Проте відповідно до ст. 75 ККУ звільнив обвинуваченого від відбування покарання, встановивши йому 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який відмовився від повістки, бо доглядав за хворою матір'ю.