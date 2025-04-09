На Полтавщині в поліції задекларували вже 190 одиниць знайденої вогнепальної зброї

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 112

В Україні вже понад чотири місяці триває кампанія щодо декларування у поліції зброї та боєприпасів, які були знайдені чи отримані громадянами. Добровільне документальне оформлення такої зброї узаконює її зберігання на час дії воєнного стану. Про це нагадала пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

З 25 листопада минулого року, коли стартувала ця кампанія, вже 178 мешканців Полтавщини задекларували у поліції добуту чи знайдену вогнепальну зброю та набої до неї.

— Станом на 9 квітня працівники сектору контролю за обігом зброї поліції Полтавщини вже задекларували громадянам 190 одиниць вогнепальної зброї. Зокрема, 108 одиниць — нарізної та 82 — гладкоствольної. Серед нарізної зброї — 84 автомати та 8 пістолетів. Також мешканці області задекларували понад 43 тисячі набоїв різного калібру. Після візуального огляду фахівці дозвільної служби перевірили отримані відомості, облікували зброю, видали повідомлення про декларування, роз’яснили правила безпеки й відповідальність за їх порушення. Задекларовану зброю та набої до неї поліцейські повернули декларантам для відповідального зберігання, - зазначив генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.

У повідомленні зазначено, що після завершення воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть цю зброю поставити на облік як таку, що дозволена до використання та зберігання.

В поліції нагадують, що процедура декларування зброї досить проста та не займає багато часу.

— Тож, якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї — необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у найближчому відділенні поліції. При зверненні при собі необхідно мати пакет документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5×4,5)… Легалізуйте зброю та боєприпаси і зберігайте її на законних підставах! — закликали правоохоронці.

В поліції також пояснили, що добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі.



Нагадаємо, 25 березня ми повідомляли, що з моменту набуття чинності Закону, а саме з 25 листопаді 2024 року, 158 мешканців Полтавщини задекларували у поліції добуту чи знайдену вогнепальну зброю та набої до неї.

Раніше ми писали, що за 2024 рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв.