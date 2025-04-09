На Полтавщині в поліції задекларували вже 190 одиниць знайденої вогнепальної зброї

В Україні вже понад чотири місяці триває кампанія щодо декларування у поліції зброї та боєприпасів, які були знайдені чи отримані громадянами. Добровільне документальне оформлення такої зброї узаконює її зберігання на час дії воєнного стану. Про це нагадала пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
З 25 листопада минулого року, коли стартувала ця кампанія, вже 178 мешканців Полтавщини задекларували у поліції добуту чи знайдену вогнепальну зброю та набої до неї.
У повідомленні зазначено, що після завершення воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть цю зброю поставити на облік як таку, що дозволена до використання та зберігання.
В поліції нагадують, що процедура декларування зброї досить проста та не займає багато часу.
В поліції також пояснили, що добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 25 березня ми повідомляли, що з моменту набуття чинності Закону, а саме з 25 листопаді 2024 року, 158 мешканців Полтавщини задекларували у поліції добуту чи знайдену вогнепальну зброю та набої до неї.
Раніше ми писали, що за 2024 рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв.
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