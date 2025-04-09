Помер внаслідок отриманого в бою поранення: у Кременчуці попрощалися із захисником Валерієм Раковичем

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Сьогодні, 9 квітня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели померлого військовослужбовця Валерія Раковича. Народився чоловік 6 серпня 1982 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 16, пізніше у загальноосвітній школі № 3. Освіту здобув у Вищому професійному училищі № 7.

Попрощатися із захисником прийшли найрідніші — родичі, друзі, знайомі. Усі, хто знали Валерія, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за службу та захист.

Службу Віталій проходив на посаді старшого стрільця у десантно-штурмовому відділенні, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Помер 31 березня 2025 року у військовому шпиталі західного регіону, де лікувався від отриманих поранень, — додає військовослужбовець.

За словами "Лимана", поранення захисник отримав під час виконання бойового завдання поблизу села Гуєво Суджанського району РФ.

У військовослужбовця лишилися сестра та донька. Після панахиди у соборі поховали Віталія за Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.