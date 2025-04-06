Відмовився від повістки, бо доглядав за хворою матір'ю: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 408 Коментарів: 1

На Полтавщині на 3 роки за ґратами засудили військовозобов’язаного чоловіка, який відмовився від отримання повістки та ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Лубенського міськрайонного суду Полтавщини від 2 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що у липні 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. У вересні військовослужбовці місцевого терцентру комплектування хотіли вручити йому повістку, проте чоловік від неї відмовився. У зв’язку з цим уповноважені особи зачитали обвинуваченому текст повістки та склали акт про відмову в її отриманні.

Наступного дня після цього обвинувачений мав з’явитися до зазначеного місця для відправки у військову частину, проте він цього не зробив, чим прямо ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

На суді обвинувачений свою провину у скоєному визнав, проте пояснив і причини. Він підтвердив, що дійсно пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. У вересні до нього додому приїхали дільничний і представник ТЦК, аби вручити повістку. Проте чоловік від неї відмовився, аргументуючи це тим, що у нього є хвора матір, за якою потрібен постійний догляд. Також обвинувачений додав, що він злякався і не прийшов у ТЦК в зазначений час, бо переживав за своє життя та життя матері.

Суд взнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік за ухилення від мобілізації отримав один рік умовного терміну.