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«Кожен регіон має свій орнамент на писанках»: в просторі «Крапля» відбувся майстер-клас з писанкарства

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 190

Майстер-клас спрямований на відродження українських традицій

У суботу, 5 квітня, у Кременчуці, у творчому просторі «Крапля», відбувся майстер-клас з розпису писанок під керівництвом відомої майстрині Ольги Гринь. Захід зібрав жителів міста, зацікавлених у вивченні та збереженні українських народних традицій

 Писанкарство — давнє українське мистецтво, яке налічує понад тисячу років. Розписані яйця символізують відродження природи, життя та сонця.

Кожен регіон України має свої унікальні орнаменти та техніки розпису. Наприклад, лемківські писанки відомі особливими орнаментами, символами та технікою виконання, яка відрізняється від більшості технік в Україні.

 Найпопулярніші орнаменти для писанок Полтавщини — квіткові. Вони означали материнство та дітей. Такі розписували жінки, які хотіли стати матерями, і дарували їх потім дітлахам з гарними побажаннями. Також любили зображати птахів, як символ людської душі.

 Ольга Гринь, майстриня з писанкарства, поділилася з учасниками майстер-класу тонкощами цього мистецтва. Вона розповіла про значення традиційних символів та кольорів на писанках. Наприклад, червоний колір символізує радість життя та надію на щасливий шлюб, жовтий — життя і тепло, сонце та врожай, зелений — весняне пробудження природи, а чорний — нескінченність життя, білий — чистота та непорочність.

— Займаюсь ремеслом писанкарства п’ятий рік. Раніше це було лише моє захоплення, яке прийшло до мене, щоб принести цю традицію собі в сім’ю, познайомити своїх дітей. На жаль, в більшій частині України писанкарство втрачене, тому його треба відновлювати й нашим людям треба ідентифікувати себе через традицію.

Учасники мали змогу власноруч створити писанки, використовуючи традиційні техніки та такий інструмент, як латунний писачок. Всі отримали задоволення від процесу.

 Проведення таких майстер-класів є надзвичайно важливим для збереження та популяризації української культурної спадщини. Вони не лише навчають техніки розпису, а й передають глибоке розуміння символіки та історії писанкарства.

— Для мене важливо проводити такі майстер-класи, особливо під час війни. Тому що важливо знати історію, розуміти традиції. Писанкарство — це не просто тренд, це традиція, яку дуже важливо відновлювати. Писанка — це оберіг.

Учасники заходу також відзначили, що подібні події сприяють відродженню інтересу до народних традицій.

— Працюю з кадрами в великій продуктовій компанії, майже весь час за комп’ютером, тому сьогодні з радістю доєдналася й спробувала свої сили в писанкарстві. До того ж для мене дуже важливо поєднуватися до відродження наших українських традицій, — поділилася учасниця майстер-класу Юлія.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: майстер-клас писанки Крапля Великдень
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