На трасі біля Кунцевого перекинувся Hyundai — загинули двоє чоловіків

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Автомобіль вилетів з дороги і перекинувся — водій та пасажир померли на місці

5 квітня близько 20.40 на автодорозі Полтава – Олександрія, неподалік села Кунцеве Полтавського району, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, 31-річний водій автомобіля Hyundai Sonata не впорався з керуванням, внаслідок чого авто вилетіло за межі дороги та перекинулося. У машині також перебував 47-річний пасажир.

Обидва чоловіки отримали тяжкі травми й загинули на місці.

На місці працювали слідчі, оперативники, криміналісти та експерти. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Причини аварії з’ясовують.

Нагадаємо, що вчора біля Полтави легковик зіткнувся з вантажівкою. Одна людина загинула, двоє — в лікарні.