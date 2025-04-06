На трасі біля Кунцевого перекинувся Hyundai — загинули двоє чоловіків

5 квітня близько 20.40 на автодорозі Полтава – Олександрія, неподалік села Кунцеве Полтавського району, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, 31-річний водій автомобіля Hyundai Sonata не впорався з керуванням, внаслідок чого авто вилетіло за межі дороги та перекинулося. У машині також перебував 47-річний пасажир.
Обидва чоловіки отримали тяжкі травми й загинули на місці.
На місці працювали слідчі, оперативники, криміналісти та експерти. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Причини аварії з’ясовують.
Нагадаємо, що вчора біля Полтави легковик зіткнувся з вантажівкою. Одна людина загинула, двоє — в лікарні.
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