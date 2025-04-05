Біля Полтави легковик зіткнувся з вантажівкою: одна людина загинула, двоє — в лікарні

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5 квітня близько 15.40 на трасі Полтава – Олександрія неподалік села Розсошенці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ 2102 і вантажівка Scania. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, легковиком керував 67-річний місцевий житель. Від отриманих травм водій загинув на місці. Дві пасажирки легковика — жінки 62 та 65 років — отримали травми та були госпіталізовані. Водій вантажівки — 33-річний чоловік — не постраждав.

Поліція вирішує питання про початок розслідування за ч.2 ст.286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Причини та обставини аварії встановлює слідство.

Нагадаємо, що вчора у Кременчуці зіткнулись мотоцикл і легковик.