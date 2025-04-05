Зеленський посмертно нагородив 17 захисників з Полтавщини — серед них Герой України Юліан Матвійчук

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 423

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових з Полтавщини, які загинули в боях за Україну. Про це повідомив в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Рідним молодшого сержанта Юліана Матвійчука вручили орден «Золота Зірка» — найвищу нагороду, яку отримують Герої України. Також орденом Богдана Хмельницького II ступеня посмертно нагородили майора Олександра Коваленка.

Ордени «За мужність» III ступеня отримали:

Медаллю «За військову службу Україні» посмертно нагородили солдата Ігоря Голінського.

«Це — наша пам’ять, шана і вдячність за найвищу ціну, яку заплатили наші земляки. Їхній подвиг — вічний», — написав Володимир Когут.