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Зеленський посмертно нагородив 17 захисників з Полтавщини — серед них Герой України Юліан Матвійчук

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 423

 Нагороди вручили родинам загиблих воїнів — більшість отримали ордени «За мужність»

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових з Полтавщини, які загинули в боях за Україну. Про це повідомив в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Рідним молодшого сержанта Юліана Матвійчука вручили орден «Золота Зірка» — найвищу нагороду, яку отримують Герої України. Також орденом Богдана Хмельницького II ступеня посмертно нагородили майора Олександра Коваленка.

Ордени «За мужність» III ступеня отримали:

Медаллю «За військову службу Україні» посмертно нагородили солдата Ігоря Голінського.

«Це — наша пам’ять, шана і вдячність за найвищу ціну, яку заплатили наші земляки. Їхній подвиг — вічний», — написав Володимир Когут.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: нагородження нагороди загиблі на війні золота зірка за мужність орден Богдана Хмельницького орден «За мужність» медаль
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