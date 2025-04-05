Зеленський посмертно нагородив 17 захисників з Полтавщини — серед них Герой України Юліан Матвійчук

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових з Полтавщини, які загинули в боях за Україну. Про це повідомив в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Рідним молодшого сержанта Юліана Матвійчука вручили орден «Золота Зірка» — найвищу нагороду, яку отримують Герої України. Також орденом Богдана Хмельницького II ступеня посмертно нагородили майора Олександра Коваленка.
Ордени «За мужність» III ступеня отримали:
Медаллю «За військову службу Україні» посмертно нагородили солдата Ігоря Голінського.
Нагадаємо, військовий та депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук помер внаслідок важкого поранення 21 травня 2023 року.
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