Мобілізували по дорозі на роботу: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні Дмитром Перебийносом

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 5 616

Рідні та знайомі пригадують Дмитра як доброго та щирого чоловіка, який завжди міг прийти на допомогу

Сьогодні, 27 січня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Дмитром Перебийносом. Народився чоловік 7 листопада 1983 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 20, потім освіту здобув у профтехучилищі № 2. До служби працював на підприємстві «Диліжанс».

Попрощатися із захисником прийшли його рідні, колишні однокласники, колеги та знайомі — ті, хто знали Дмитра і вирішили віддати йому останню шану.

Із рідних у військовослужбовця лишився молодший брат, Борис. Він і поділився з нами спогадами про Дмитра з дитинства.

— Він був дуже добрим та щирим, гарним хлопцем. Як старший брат, звісно, захищав мене. Компанії у нас були різні, але траплялося, що й разом гуляли у юнацькі роки, — розповідає чоловік.

Борис ділиться: мобілізували брата три місяці тому, зранку дорогою на роботу.

— Телефоном з ним спілкувалися, то він розповідав про службу трохи. Казав, що усе добре, гарно годують, усім забезпечений, — додає.

Прийшла попрощатися з Дмитром і одна з його однокласниць. Розповідає, після школи не спілкувалися, а про те, що Дмитра забрали воювати і він загинув, дізналася уже від інших однокласників.

— Ми разом і в садочку були, і до одного класу пізніше разом ходили. Дуже гарні спогади лишилися, з дитинства дуже вихованим був. Завжди піклувався про інших, допомагав усім. Та й взагалі був таким спокійним, врівноваженим. До нього завжди можна було за будь-якою порадою підійти, — каже жінка.

Служив Дмитро Перебийніс стрільцем десантно-штурмового батальйону, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 11 січня 2025 року поблизу присілку Орлівка Суджанського району на Курщині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

Із рідних у Дмитра лишився тільки брат. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали полеглого бійця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.













Фото: Яна Гудзь