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Правоохоронці викрили «шлюбне агентство», яке допомагало ухилянтам виїжджати за кордон

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 226

 

Вартість послуги для чоловіків складала $7000

Правоохоронці перекрили ще один канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

У Києві правоохоронці викрили «шлюбне агентство», де за $7000 чоловікам призовного віку пропонували одружитися з жінкою, яка має інвалідність, що давало право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Підпільне «шлюбне агентство» налагодила 43-річна жителька Київщини, яка в інтернеті підшукувала чоловіків призовного віку, які бажають уникнути мобілізації. Потенційним «клієнтам» фігурантка пропонувала одружуватись з жінками, які мали офіційно затверджену І або II групу інвалідності, аби ті могли безперешкодно виїхати за кордон. Послуга коштувала 7000 доларів, 4000 з яких треба було сплатити одразу.

Після передоплати новоспечені «молодята» укладали шлюб, реєстрували у нотаріуса всі необхідні документи й разом виїжджали в одну з країн Європи. Слідством встановлено, що таким чином минулого року підозрювана допомогла виїхати з України двом військовозобов’язаним.

 

Поліціянти затримали організаторку схеми та її 40-річну спільницю одразу після виходу від нотаріуса, коли вони збиралися переправити за кордон третього «клієнта». Чоловік вже встиг сплатити своїй «дружині» 1500 доларів, решту їй мали передати після перетину кордону.

Слідчі повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

За яких умов чоловіки, які мають дружин з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від мобілізації

 

Нагадаємо, у Полтавському обласному ТЦК та СП пояснили, що правом на відстрочку від призову під час мобілізації користуються чоловіки, у яких дружина має І чи II групу інвалідності, а у деяких випадках для цього достатньо й III групи

У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови надання відстрочки багатодітним та чоловікам, які самостійно виховують дитину

У листопаді минулого року Міноборони запустило бета-тестування сервісу онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку «Резерв+» для трьох категорій військовозобов’язаних, серед яких багатодітні батьки.

«Без черг в ТЦК»: Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок від мобілізації в «Резерв+» для трьох категорій 

Наприкінці вересня минулого року начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу пояснив порядок надання відстрочок від призову за мобілізацією.

Він, зокрема нагадав, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а порядок надання визначено Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» та порадив ознайомитися з цими нормативними документами. А також зауважив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, адже її потрібно оформити в ТЦК.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція кордон ухилянти мобілізація шлюб
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