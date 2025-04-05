У Кременчуці на Троїцькій сталася бійка — учасники втекли до приїзду поліції

Поліція не отримала заяв, потерпілих немає — ситуацію перевіряють
5 квітня в одному з кременчуцьких телеграм-каналів з’явилося відео бійки на вулиці Троїцькій. Про інцидент повідомили в поліції Кременчука.
За словами пресофіцерки Анни Васенко, коли на місце події прибули патрульні, учасники конфлікту вже розбіглися. Потерпілих на місці не виявили, заяв до поліції ніхто не подав, також за медичною допомогою ніхто не звертався.
Правоохоронці наголошують: якщо ви стали свідком подібних інцидентів або впізнали когось із відео — повідомляйте на 102.
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