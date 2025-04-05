На узбіччі біля Недогарок знайшли тіло чоловіка — його розшукували з лютого

5 квітня близько 12.30 неподалік села Недогарки Кременчуцького району перехожі знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблий — 59-річний житель Горішніх Плавнів, якого родичі розшукували ще з лютого цього року.
Під час первинного огляду тіла слідів насильницької смерті не знайшли. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини загибелі.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою «природна смерть». Обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, що у Салівці в бетонній ямі знайшли тіло чоловіка.
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