У Полтаві 6 квітня оголосили днем жалоби за загиблими в Кривому Розі

6 квітня у Полтаві оголошено днем жалоби. Таке рішення ухвалили у зв’язку з трагедією в Кривому Розі, повідомила в.о. міського голови Катерина Ямщикова.
Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинули 18 осіб, з них дев’ятеро — діти. Ще понад 70 людей отримали поранення, 40 з них перебувають у лікарнях.
У день жалоби у Полтаві будуть приспущені державні прапори. Влада закликала мешканців долучитися до вшанування пам’яті загиблих.
Нагадаємо, у ніч на 5 квітня Росія атакувала Україну 92 дронами. ППО знищила 51 Shahed, ще 31 дрон втратили локацію. Постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина, Житомирщина.
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