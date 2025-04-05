У Полтаві 6 квітня оголосили днем жалоби за загиблими в Кривому Розі

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 0

Унаслідок ракетного удару по житловому сектору загинули 18 людей, серед них — дев’ятеро дітей

6 квітня у Полтаві оголошено днем жалоби. Таке рішення ухвалили у зв’язку з трагедією в Кривому Розі, повідомила в.о. міського голови Катерина Ямщикова.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинули 18 осіб, з них дев’ятеро — діти. Ще понад 70 людей отримали поранення, 40 з них перебувають у лікарнях.

У день жалоби у Полтаві будуть приспущені державні прапори. Влада закликала мешканців долучитися до вшанування пам’яті загиблих.