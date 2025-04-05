«Кременчук» вирвав перемогу в Києві — фінальна серія повертається додому

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 0

Хокеїсти з Кременчука перемогли «Київ Кепіталз» з рахунком 3:2 та зменшили відставання в серії

4 квітня у Києві хокейний клуб «Кременчук» здобув важливу перемогу над «Київ Кепіталз» — 3:2. Завдяки цій перемозі кременчужани повертають фінальну серію плей-оф Української хокейної ліги додому. Про це повідомили у Федерації хокею України.

Матч почався вдало для гостей: вже на другій хвилині після реалізації більшості шайбу закинув Артем Брага (асистенти — Попережай і Абаджян). У другому періоді кияни зрівняли, але перед самою перервою Абаджян знову вивів «Кременчук» уперед.

На старті третього періоду Брага оформив дубль, збільшивши перевагу до 3:1. Кияни зуміли скоротити розрив за дві хвилини до кінця, але «Кременчук» вистояв у вирішальні миті та зберіг переможний рахунок.

Попереду — шостий матч серії, який пройде у Кременчуці. ХК «Кременчук» має шанс зрівняти рахунок у фіналі та перевести протистояння у вирішений сьомий матч.