На Полтавщині — гроза та дощ: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Полтавський обласний гідрометцентр попереджає про грозу, яка накриє регіон упродовж найближчих годин та ввечері 5 квітня. Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий.
За прогнозом, у другій половині дня місцями пройдуть невеликі дощі з грозами.
Вітер — південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря коливатиметься від +3…+8°C вночі до +12…+17°C вдень.
Рятувальники радять бути обережними під час перебування на вулиці під час негоди та не залишати автівки під деревами.
Нагадаємо, що з 6 квітня на Полтавщині очікується різке похолодання.
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