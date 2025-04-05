На Полтавщині — гроза та дощ: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Полтавський обласний гідрометцентр попереджає про грозу, яка накриє регіон упродовж найближчих годин та ввечері 5 квітня. Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий.

За прогнозом, у другій половині дня місцями пройдуть невеликі дощі з грозами.

Вітер — південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря коливатиметься від +3…+8°C вночі до +12…+17°C вдень.

Рятувальники радять бути обережними під час перебування на вулиці під час негоди та не залишати автівки під деревами.

Нагадаємо, що з 6 квітня на Полтавщині очікується різке похолодання.